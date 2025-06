Wetenschappers detecteren mysterieuze radiosignalen uit het ijs onder Antarctica en hebben er geen verklaring voor

Wetenschappers in Antarctica hebben vreemde radiosignalen opgevangen die niet te verklaren zijn met onze huidige kennis van de natuurkunde. De signalen komen uit het ijs en gedragen zich heel anders dan verwacht.

Het onderzoek werd gedaan met het ANITA-experiment. Dat is een verzameling instrumenten die aan ballonnen hangen, 37 kilometer boven Antarctica. Deze detector was gemaakt om radiostraling op te vangen van kosmische deeltjes die op het ijs inslaan.

Antarctica is een perfecte plek voor zulke experimenten omdat er weinig andere signalen zijn die kunnen storen. De detector kan signalen opvangen tot 700 kilometer ver. Doordat hij zich zo hoog bevindt, kan die meer dan een miljoen kubieke kilometer ijs analyseren.

Signalen van onder de grond

Normaal gesproken komen de radiosignalen van boven, van kosmische straling die het ijs raakt. Maar deze nieuwe signalen leken van onderaf te komen, onder een hoek van 30 graden door het ijs heen. Dat is heel vreemd, zeggen de onderzoekers. Het signaal zou door duizenden kilometers rots zijn gegaan voordat het de detector bereikte. Dat zou het signaal normaal gezien moeten uitwissen.

De wetenschappers dachten eerst aan neutrino's. Dat zijn onzichtbare deeltjes die overal doorheen gaan. Er gaan elk moment miljarden neutrino's door je lichaam, maar daar merk je niets van, want ze reageren bijna nergens mee.

De signalen passen echter niet bij het gedrag van neutrino's of andere bekende deeltjes. Misschien speelt er iets met hoe radiogolven zich gedragen in de buurt van ijs en de horizon, of misschien is er een andere verklaring. De hoop om een uitleg te vinden is gevestigd op PUEO, een nieuwe, krachtigere detector die in 2026 gelanceerd wordt.