Kredietbeoordelaar Fitch geeft Nederland opnieuw hoogste rating

LONDEN (ANP) - Het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, BBB en NSC brengt de Nederlandse AAA-rating ook bij kredietbeoordelaar Fitch niet in gevaar. Die hoogste rating geeft aan dat het bijzonder veilig is om geld aan de Nederlandse staat te lenen. Dat is belangrijk, want een hoge score maakt het makkelijker voor een land om tegen gunstige rentes geld te lenen.

Volgens het ratingbureau zien de financiën van Nederland er nog steeds goed uit. De staatsschuld zal de komende jaren wel wat oplopen, voorzien de kenners. Maar daar is volgens hen ruimte voor.

Fitch stelt dat meerdere plannen van het nieuwe kabinet goed haalbaar lijken. Dan gaat het bijvoorbeeld om bezuinigingen op het gebied van immigratie en het plan om het ambtenarenapparaat van de overheid in te krimpen. "Maar het voorstel om de EU-bijdragen te verlagen zal moeilijk zijn, aangezien het niet eenzijdig door de Nederlandse regering kan worden besloten."

In mei had ratingfirma S&P Global ons land ook al opnieuw de maximale kredietrating gegeven. Op papier gaat het om een ruimer begrotingsbeleid, zei die kredietbeoordelaar over het hoofdlijnenakkoord. Maar gegeven de lage staatsschuld zou de begrotingsruimte van Nederland voldoende zijn.