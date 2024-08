Annan was heel dicht bij megastunt met Chinese hockeysters

COLOMBES (ANP) - Alyson Annan was met de Chinese hockeysters niet ver verwijderd van een van de grootste stunts ooit in het mondiale hockey. Oranje kwam in de finale van de Olympische Spelen echter langszij (1-1) en nam vervolgens de shoot-outs beter.

"Bijna, hè? We waren er heel dichtbij. We hebben hard gevochten. Het bereiken van de shoot-outs is best goed, maar zij waren vandaag beter in de shoot-outs", zei Annan na afloop. "Zes maanden geleden, een jaar geleden, twee jaar geleden, hadden we nooit gedacht dat we hier zouden zijn. Dit is gewoon geweldig."

Annan was voor haar periode jarenlang de coach van Oranje. Ze vertrok begin 2022 vanwege een ongezond werkklimaat. Het zorgde voor een pikant weerzien in de eindstrijd, waarin Annan haar oude werkgever bijna verraste.

"Ik was niet verbaasd en wist dat we hiertoe in staat waren. We werken gewoon hard en houden het simpel. Ik dacht dat we konden winnen. Soms valt het geluk je kant op. We hebben alles gedaan wat we konden. Of ik aanblijf? Daarvoor is het nu nog te vroeg."

Het was voor China de tweede hockeymedaille ooit op de Spelen.