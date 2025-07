Laadpalenmaker Alfen benoemt Colijn als opvolger van Roeleveld

ALMERE (ANP) - De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet Alfen heeft in Michael Colijn zijn nieuwe topman gevonden. Hij volgt Marco Roeleveld op, die om gezondheidsredenen vervroegd aftreedt. Alfen kondigde het vertrek van Roeleveld begin deze maand al aan.

Onder leiding van Roeleveld ging Alfen in 2018 naar de beurs. Colijn, geboren in 1973, was eerder directeur bij Heliox, een fabrikant van laadinfrastructuur voor elektrische auto's, bussen en vrachtwagens. Zijn benoeming geldt voor een standaardtermijn van vier jaar.

Alfen maakt volgende maand zijn halfjaarcijfers bekend. Na de vorige cijferpublicatie in mei raakte het bedrijf in één klap ruim een kwart van zijn beurswaarde kwijt. Alfen verlaagde toen zijn omzetverwachting voor dit jaar. Dat kwam volgens het bedrijf door zwakkere marktomstandigheden, vooral bij oplaadsystemen voor elektrische auto's.