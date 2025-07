Jan Slagter wil niet verder met Özcan Akyol

HILVERSUM (ANP) - Jan Slagter wil niet meer met Özcan Akyol samenwerken. Als de presentator zijn contract bij Omroep MAX heeft uitgediend, hoeft hij niet op verlenging te rekenen, zei de omroepbaas maandagavond in Shownieuws. Aanleiding is het interview dat Akyol zondagavond gaf in Zomergasten waarin hij opnieuw werd geconfronteerd met de filmpjesrel rond Matthijs van Nieuwkerk.

"Deze man is voor mij geen knip voor de neus waard", reageerde Slagter. "Hij had in deze uitzending het boetekleed kunnen aantrekken", aldus de omroepbaas. "Maar dat deed hij niet, hij vergoelijkte zichzelf."

'Eus' meldde vorig jaar februari in de talkshow van Humberto Tan dat hij beelden had gezien van "niet zo gezellig gedrag" van Van Nieuwkerk, maar omdat de video niet openbaar werd, twijfelden mensen aan de echtheid ervan. Velen vonden later dat hij Van Nieuwkerk onder de bus had gegooid.

Het is niet bekend hoelang Akyol nog een contract heeft bij MAX. De presentator maakt voor de omroep sinds 2019 Sterren op het Doek.