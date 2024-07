'Veel mannen deden nooit aan hardlopen, maar werden opeens triatleet toen ze kinderen kregen'

Vrouwen beter in de was doen, schoonmaken of opruimen? Onzin. Ook multitasken kunnen ze niet beter, zoals mannen hun wederhelft vaak wijs proberen te maken. Wel zijn vrouwen slechter in het opeisen van hun vrije tijd. De Amerikaanse schrijver Eve Rodsky vindt dat dat moet veranderen.

Ze schreef een bestseller met daarin een methode om de taken beter te verdelen. Aan de Volkskrant vertelt ze : "Ik ken zoveel mannen die nooit aan hardlopen deden, maar die opeens een triatleet werden toen ze kinderen kregen. Ik zou als moeder ook wel eens willen wegrennen." Rodsky verklaart: "Mannen hebben twee keer zo veel vrije tijd als vrouwen, blijkt uit onderzoek. Ze claimen het gewoon: ik ga golfen, doei! Vrouwen mogen het thuis opknappen."

Vrouwen moeten er ook zelf wat aan doen om dat te veranderen, vindt de schrijfster. "De altijd-de-klos-moeder die de klusjes thuis opknapt, is vaak een beetje vergeten wie ze was, vóór de kinderen. Daar moet je eerst achter komen. Want wat heb je als vrouw aan teruggewonnen tijd als je niet weet wat je met die tijd gaat doen?"

Ook denken vrouwen soms dat het normaal is dat zij meer in het huishouden doen. "Hoe vaak ik een vrouw niet heb horen zeggen dat ze nou eenmaal beter is in multitasken dan haar man. Een bekende neurowetenschapper van Harvard vertelde mij dat er geen wetenschappelijk bewijs voor die claim is. Hij zei: stel je voor dat we de helft van de populatie kunnen wijsmaken dat ze beter zijn in billen afvegen en afwassen. Ik moest daar gewoon om huilen."