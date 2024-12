Laat ze blijven: Duitse bedrijfsleven pleit voor behoud Syrische werknemers

Meerdere bestuurders uit het Duitse bedrijfsleven hebben dit weekend gepleit voor het behoud van Syrische werknemers in Duitsland. Dit deden ze in reactie op geluiden uit de politiek om de arbeidskrachten terug naar Syrië te sturen nu het Assad-regime daar omver is geworpen.

"We kunnen in veel sectoren niet zonder hen", betoogde Ingo Wortmann, voorzitter van de Vereniging van Duitse Vervoersbedrijven (VDV), tegenover het Duitse persbureau dpa. Alleen al in de openbaarvervoersector werken landelijk ongeveer tweeduizend Syriërs, vertelde hij. Zonder hen zou het bestaande personeelstekort verergeren en zou het nog lastiger worden om bussen en treinen te laten rijden.

Veel Duitse bedrijven hebben geïnvesteerd in de opleiding en scholing van vluchtelingen om tekorten aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten te compenseren. "We zijn afhankelijk van goed geïntegreerde en gekwalificeerde arbeidskrachten", stelde voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven Marie-Christine Ostermann tegen de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Ze moeten dan niet worden gedeporteerd."