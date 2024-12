Madonna maakt fans boos door AI-foto's met de paus

Fans vinden de AI-foto's van Madonna met de paus "respectloos". In haar Instagramstories deelde de Like A Virgin-zangeres (66) gegenereerde foto's van haar met de paus. Op de nepfoto's zijn de twee innig met elkaar aan het knuffelen. Op een foto drukt de paus zelfs zijn neus tegen haar wang en slaat een arm om haar middel terwijl ze een kanten korset draagt.

Gebruikers van het socialemediaplatform reageerden snel en noemden de foto's "vreselijk respectloos", meldt entertainmentplatform Page Six. Een andere criticus schreef: "Walgelijk. Ik bid dat haar ziel wordt gered."

Controverse is de zangeres niet vreemd. Tijdens haar carrière heeft Madonna meerdere malen kritiek gekregen over het gebruik van religie in haar videoclips en muziek. "Artiesten zijn gemaakt om de rust te verstoren", schreef de Grammy-winnares al eens op Instagram.