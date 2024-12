Maker afslankmedicijn Ozempic omlaag op Deense beurs na studie

AMSTERDAM (ANP) - De Deense farmaceut Novo Nordisk ging vrijdag omlaag op de aandelenbeurs in Kopenhagen, na nieuws over afslankmedicijn Ozempic. Volgens een nieuwe studie is er een verband tussen Ozempic en een verhoogd risico op een zeldzame vorm van verlies van gezichtsvermogen, meldde persbureau Bloomberg. Het aandeel verloor bijna 4 procent, de sterkste daling sinds ongeveer een maand.

Volgens een onderzoeksteam dat jarenlang patiëntendossiers uit Denemarken en Noorwegen bestudeerde, hadden diabetespatiënten die Ozempic gebruikten meer dan twee keer zoveel kans om gediagnosticeerd te worden met de zeldzame aandoening NAION in vergelijking met patiënten die een ander type diabetesmedicijn namen.

Verder was de stemming op de Europese beurzen licht negatief. De Amsterdamse AEX-index sloot de handelsdag 0,1 procent lager op 893,55 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op het Damrak, eindigde 0,7 procent lager op 857,45 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen noteerden bij het slot minnen tot 0,2 procent.