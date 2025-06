Moet je nieuwe kleding echt eerst wassen? "Ik liep ringworm op"

Op social media gaan de laatste tijd tal van filmpjes rond, waarin influencers stellen dat je nieuwe kleding eerst moet wassen. "Was je nieuwe kleding voordat je hem aantrekt, ik heb ringworm gekregen door kleding alleen nog maar aan te raken", klinkt het bijvoorbeeld. Ook chemicaliën in de kleding zouden schadelijk zijn.

Is het echt zo erg? RTL Nieuws vroeg Nele de Klerk, microbioloog bij Artis-Micropia, om raad. "Het is zo dat nieuwe kleding met chemicaliën wordt behandeld om deze mooi te houden tijdens transport en in de winkel. Dergelijke chemicaliën kunnen ook in de verf zitten die in kleding wordt gebruikt."

Sommige mensen zijn daar gevoelig voor. "Maar het is niet zo dat iedereen er slecht tegen kan, de meeste mensen merken niets van die chemicaliën."

En schimmels, bacteriën en andere viezigheid zoals ringwormen? "Dat is een wat complexer verhaal", zegt De Klerk. "We dragen allemaal heel veel microben bij ons, zowel op onze huid als in ons lichaam. Die kunnen aan de vezels van kleding blijven hangen en daar ook even overleven. Dus kleding die door anderen is vastgehouden of gepast, zal zeker microben van die andere mensen bevatten. De vraag is wel of je daar echt last van krijgt."

Onschadelijk

De meeste microben zijn onschadelijk. "Ik heb geen studies kunnen vinden die de vraag beantwoorden of je daar dan ook ziek van kan worden. Maar ik acht het niet heel waarschijnlijk, de meeste microben zijn onschadelijk."

De kans dat je ringwormen oploopt, acht De Klerk heel klein. "Het is dan wel een schimmel die vaker voorkomt, maar die moet eerst overleven op een kledingstuk, daarna moet hij bij jou terechtkomen en dan moet hij ook nog zien door te dringen in jouw huid. De kans dat dat gebeurt zal geen nul zijn, maar ik geloof ook niet dat die zo groot is dat je daar rekening mee moet houden."