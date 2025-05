ManUnited zakt op Wall Street na verlies Europa League-finale

NEW YORK (ANP) - Manchester United zakte donderdag 5,8 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Britse voetbalclub, die een notering heeft op Wall Street, verloor woensdag de Europa League-finale van zijn Engelse rivaal Tottenham Hotspur. Door de nederlaag loopt United een plek in de lucratieve UEFA Champions League van volgend seizoen mis. United kent een slecht seizoen in de Engelse competitie en speelt volgend seizoen waarschijnlijk helemaal geen Europees voetbal. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de kaartverkoop, commerciële deals en het vermogen van de club om nieuwe spelers aan te trekken.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend, na de zware koersverliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 41.768 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5840 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 18.887 punten.