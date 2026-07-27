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Meer capaciteit groen gas door koppeling Zeeuws en Brabants net

Economie
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 12:54
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GRONINGEN (ANP) - Gasunie heeft de capaciteit voor groen gas vergroot met een nieuwe koppeling tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht in Noord-Brabant en Axel in Zeeland. Noord-Brabant kan dankzij reststromen uit de landbouw veel groen gas produceren en met de nieuwe verbinding kan er meer aan het bestaande netwerk worden geleverd. Met volgende vernieuwingen wil Gasunie de capaciteit in de provincie de komende tijd verder laten groeien.
In de zomer is er minder vraag naar gas, maar de productie van groen gas uit bijvoorbeeld mest en rioolslib blijft wel stabiel. Daardoor is er lokaal regelmatig een overschot. "Dankzij de verbinding tussen de gasnetwerken van Zeeland en Noord-Brabant kan groen gas eenvoudiger worden getransporteerd naar gebieden waar wel vraag is. Zo wordt het netwerk beter benut en ontstaat ruimte voor verdere groei van de productie", schrijft Gasunie.
Groen gas is volgens Gasunie volledig duurzaam. De capaciteit groeide vorig jaar met 14 procent en moet de komende tijd verder omhoog.
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