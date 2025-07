Meer concertbezoekers en hogere kosten voor poppodia

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse poppodia ontvingen vorig jaar meer concertbezoekers. In totaal kwamen er bijna 6,9 miljoen mensen af op bijna 31.000 optredens. Dat is 8 procent meer dan in 2023, meldt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Ondanks de stijging daalde het financiële resultaat bij de meeste podia.

De brancheorganisatie waarschuwt dat de kosten voor onder meer personeel, programmering en huisvesting sneller stijgen dan de inkomsten. De totale uitgaven van de poppodia bedroegen 255,3 miljoen euro in 2024, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2023. De inkomsten stegen tegelijkertijd met 12 procent naar 253,1 miljoen euro. Ruim de helft van de podia noteerde een negatief resultaat.

Volgens de VNPF is er meer subsidie nodig om de branche gezond te houden. "Wie nu niet investeert, verliest straks veel meer", zegt directeur Berend Schans. "Gemeenten hebben er zelf het meest bij te verliezen: een gezond popklimaat levert aantoonbaar economische en maatschappelijke waarde op. Van horecabestedingen tot aantrekkingskracht op jongeren en bedrijven. Poppodia zijn de Research&Development-afdeling van het niet-gesubsidieerde popcircuit. Nederland heeft iets unieks opgebouwd. Dat dreigen we nu weg te bezuinigen."