ISTANBUL (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne gaan weer gevangenen ruilen, zowel militairen als burgers. Dat is de uitkomst van het jongste overleg tussen de oorlogvoerende landen in het Turkse Istanbul, meldt het Russische persbureau TASS. De afspraak was snel beklonken. De gesprekken duurden nog geen uur, aldus de Oekraïense zender Suspilne.

Het was de derde keer in enkele maanden dat onderhandelaars elkaar troffen in de Turkse metropool. Op een doorbraak richting vrede werd niet gerekend. De eerdere bijeenkomsten leidden tot het ruilen van (krijgs)gevangenen en het terugsturen van lichamen van gesneuvelde militairen.