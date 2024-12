Meer vuurwerk online besteld tot nu toe, ondanks vuurwerkverboden

DRONTEN (ANP) - Nederlanders hebben tot nu toe meer vuurwerk online besteld, ondanks dat iets meer gemeenten rond de jaarwisseling een vuurwerkverbod instellen. Voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) stelt dat consumenten 15 procent meer geld aan vuurwerk hebben besteed dan vorig jaar om deze tijd.

Pas vanaf 28 december kunnen mensen in Nederland vuurwerk kopen, maar het alvast online bestellen kan wel. Waarom mensen dat tot nu toe meer hebben gedaan, kan Groeneveld niet met zekerheid zeggen. "Het kan zijn dat mensen denken dat er een tekort komt en alvast gaan bestellen", vermoedt Groeneveld. Volgens hem bestellen mensen vooral siervuurwerk, waaronder grote compoundboxen. Knalvuurwerk is ook dit jaar verboden in heel Nederland.

Vorig jaar hadden zestien gemeenten een verbod op het afsteken van vuurwerk. Uit een rondgang van het ANP in oktober bleek dat twee nieuwe gemeenten, van de ruim tweehonderd die hadden gereageerd, het afsteken van vuurwerk verbieden. Dat zijn Zutphen en Alkmaar.