Wall Street schrikt van banencijfers: komt er echt een Trump-slump?

de grootste daling sinds mei – en de Nasdaq en Dow Jones kregen eveneens zware klappen. Ook wereldwijd zetten de beurzen een duikvlucht in, geholpen door scherpe koersdalingen op de dollar en dalende obligatierentes. De oorzaak: niet alleen de stagnatie op de arbeidsmarkt, maar ook de strengere importheffingen van president Trump. Die voerden het gemiddelde Amerikaanse importtarief op tot het hoogste niveau sinds de jaren dertig en zorgden voor extra onrust, omdat ze consumenten extra raken in hun portemonnee én het risico op verdere inflatie vergroten.

De financiële markten kijken nu vooral naar de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. De verwachting dat er binnenkort een renteverlaging komt is in één dag bijna verdubbeld. Toch kent dat scenario ook weer risico’s, want een te ruime monetaire politiek met oplopende prijzen kan net zo goed het vertrouwen verder ondermijnen.

Tegelijkertijd groeit de zorg om de snel stijgende Amerikaanse staatsschuld. Onder het huidige beleid blijft de nationale schuld oplopen, in een tempo dat zelfs door experts ‘zorgwekkend’ wordt genoemd. Steeds grotere begrotingstekorten worden met nieuw geleend geld gefinancierd, terwijl de rente op die schuld toeneemt. Dit beperkt de ruimte voor investeringen en dwingt de overheid tot hogere rentelasten. Economen waarschuwen dat met de teruggevallen groei en stijgende werkloosheid het moment dichterbij komt dat deze schuldenberg wél stevig gaat wegen op de economie. Investeerders worden nerveus – niet alleen door de banencijfers, maar ook door het feit dat Amerika nu in een negatieve spiraal kan trekken waarin hoge schulden, rentelasten en lagere groei elkaar versterken.