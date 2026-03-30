Chipbedrijven dalen op Damrak na techaankondiging van Google

AMSTERDAM (ANP) - ASML, ASMI en Besi hoorden maandag bij de verliezers op het Damrak. De chipbedrijven staan onder druk na een doorbraak die Google vorige week meldde. Analisten hebben tegen persbureau Bloomberg gezegd dat de vraag naar bepaalde soorten opslagruimte en daarmee chips daardoor kan afnemen.

ASMI en ASML eindigden onderaan de AEX en daalden 3,1 en 3 procent. Besi zakte 0,4 procent. Google stelde dat zijn nieuwe TurboQuant-technologie de benodigde geheugencapaciteit voor grote taalmodellen zoals chatbots kan verminderen. De techniek moet het gebruik van AI efficiënter maken.

De stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam was voorzichtig positief, ondanks dat de oorlog in het Midden-Oosten de vijfde week is ingegaan. De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 964,48 punten. Vrijdag sloot de index 1,1 procent lager. De MidKap steeg 0,5 procent naar 949,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten plussen tot 1,4 procent zien.