Moeder British Airways ziet af van overname Air Europa

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - IAG, het moederbedrijf van British Airways, Vueling en Iberia, ziet af van de geplande overname van Air Europa omdat toezichthouders zich zorgen maken over de concurrentie. Air Europa is na Iberia en Vueling de grootste luchtvaartmaatschappij van Spanje.

De deal stuitte op weerstand van Europese toezichthouders omdat IAG daardoor een te sterke positie op de Spaanse markt zou krijgen. IAG zou wel bepaalde concessies hebben geboden, maar dat was niet voldoende voor Brussel. IAG probeerde eerder ook al eens Air Europa over te nemen.

IAG betaalt nu 50 miljoen euro aan Air Europa omdat de overnamepoging is stopgezet en behoudt een belang van 20 procent in de maatschappij dat twee jaar geleden werd genomen. Met de overname zou een bedrag zijn gemoeid van 400 miljoen euro. Volgens IAG is het in het huidige regelgevende klimaat niet in het belang van aandeelhouders om door te gaan met de transactie.