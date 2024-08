Stunt volleybalsters blijft uit tegen mondiale nummer 1 Italië

PARIJS (ANP) - De volleybalsters van Oranje zijn er op de Olympische Spelen niet in geslaagd te stunten tegen Italië. De nummer 1 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Nederlandse ploeg, die achtste staat op de mondiale ranglijst. Het werd 29-27 25-18 en 25-19. De wedstrijd duurde een uur en 22 minuten.

In de eerste set liet Nederland bij 25-24 een setpunt onbenut in de South Paris Arena. Celeste Plak probeerde op het setpunt een inzet ver buiten het veld nog te halen, maar die poging was tevergeefs.

Oranje had in de tweede set veel minder in te brengen en Italië liep snel uit naar 7-1. Die riante marge gaf de favoriet, die nog nooit een olympische titel pakte bij de vrouwen, niet meer uit handen.

Gaatje

In de beginfase van de derde set stond de Nederlandse ploeg van bondscoach Felix Koslowski even voor, maar een gaatje kon niet worden geslagen. Bij 24-17 benutte Italië het eerste wedstrijdpunt met een block.

Oranje, dat na de tweede verliesbeurt nog de laatste acht kan bereiken, was het toernooi begonnen met een nipte nederlaag tegen Turkije. Toen werd een 2-0-voorsprong in sets verspeeld. De Dominicaanse Republiek is zaterdagochtend de laatste tegenstander van Oranje in de groepsfase.

Drie groepen

De twaalf deelnemende landen zijn verdeeld over drie groepen van vier landen. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales, net als de twee beste nummers 3.

De volleybalsters van Oranje doen voor het eerst in acht jaar weer mee aan de Spelen. In 2016 werden ze vierde in Rio de Janeiro.