Moederbedrijf van Temu kampt met groeivertraging

SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - De omzet van het Chinese moederbedrijf van webwinkel Temu is in het laatste kwartaal van vorig jaar veel minder hard gegroeid dan in voorgaande periodes. Het e-commercebedrijf PDD Holdings kampt met toenemende concurrentie op de Chinese thuismarkt. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf internationaal steeds meer te maken met handelsconflicten en druk van toezichthouders, wat de komende tijd impact kan hebben op de resultaten.

De omzet kwam in de laatste drie maanden uit op 110,6 miljard yuan (ongeveer 14 miljard euro). Dat was een stijging van 24 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van vorig jaar wist PDD Holdings de omzet nog ruim te verdubbelen, waarna de groei telkens minder sterk werd. De nettowinst steeg 18 procent tot 23,3 miljard yuan.

De opbrengsten stegen ook minder hard dan analisten hadden verwacht. Concurrenten als JD.com en Alibaba meldden onlangs juist groeicijfers die beter waren dan verwacht, na Chinese overheidsmaatregelen om de binnenlandse consumptie aan te jagen.