Carice van Houten toont nieuw kapsel op Instagram

Carice van Houten laat zelden iets van zich horen op de socials en als ze dat al doet is het om te laten zien dat ze een klimaatactivist is. Nu komt ze eens een keer met een ordinaire post over haar uiterlijk: ze heeft haar haren roze geverfd.

Haar fans zijn in ieder geval enthousiast. "Je ziet er prachtig uit", klinkt het. En: "Je bent geweldig, van binnen en van buiten."

In januari werd bekend dat ze niet meer samen is met acteur Guy Pearce, de vader van haar zoontje Monte. Het tweetal zou 'al jaren' uit elkaar zijn.