Nachtkijkermaker profiteert weer van sterke orderstroom defensie

ATHENE (ANP) - Theon International blijft als beursgenoteerd defensiebedrijf profiteren van de miljarden die Europa in zijn defensie steekt. De in Athene gevestigde fabrikant van nachtkijkers en warmtebeeldsystemen voor de defensiesector boekte een omzet van bijna 249 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar, ruim 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Theon, beursgenoteerd in Amsterdam, zag de winst met ruim 40 procent omhoogschieten tot 69 miljoen euro.

Het bedrijf ontving voor 232,5 miljoen euro aan nieuwe orders, 39 procent meer vergeleken met de eerste helft van vorig jaar. "Voor de tweede helft van het jaar wordt een verdere versnelling van de activiteiten en orderinstroom verwacht", meldt het bedrijf.

Topman Christian Hadjiminas toont zich opnieuw verheugd over de gang van zaken bij het defensieconcern. Hij heeft als doel om in 2029 een omzet van 1 miljard euro te behalen. Dat is ruimschoots het dubbele vergeleken met de verkopen van vorig jaar.