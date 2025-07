Nederlandse export van goederen neemt licht toe

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse goederenexport is in mei licht gestegen. De groei viel wel terug ten opzichte van een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werden er vooral meer chemische producten en machines uitgevoerd. De groei kwam uit op 0,5 procent.

In april steeg de goederenexport nog met 1,5 procent en in maart met 4,8 procent. De goederenimport was in mei 0,7 procent lager dan een jaar eerder. Volgens het CBS werden er vooral minder delfstoffen, voedings- en genotsmiddelen, machines en elektrotechnische apparaten ingevoerd.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die zogeheten exportradar zijn de omstandigheden voor de export in juli vrijwel even ongunstig als in mei. In Duitsland, een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse export, en ook in de eurozone was het producentenvertrouwen negatiever. Wel groeide de Duitse industriële productie weer na een paar maanden van krimp.