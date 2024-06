Pas op voor de ‘onzichtbare’ Franse peage +10 andere tolweg-tips

Je staat steeds korter stil voor de tolpoortjes in Frankrijk, Italië en Spanje. Sinds je contactloos kunt betalen met je bankpas of mobiele telefoon is de doorstroming beter, al gaat het in het hoogseizoen nog altijd vaak mis.

Daarom zijn er nu tolwegen in Frankrijk zonder tolpoortjes.

Het zijn er nog niet zo veel , maar ook in Frankrijk worden geleidelijk steeds meer ‘flux libre’ ofwel free flow-tolwegen geopend. Deze trajecten op de autoroutes hebben geen tolpoortjes of slagbomen, maar je moet er wel degelijk betalen. Hoe werkt dat? En hoe voorkom je ongemerkte boetes?

1. Hoe herken je een Franse free flow-autoweg?

Langs en boven deze tolwegen staan borden met ‘Péage Flux Libre’ en op diverse punten rijd je onder een hoge metalen boog met detectoren en camera’s door.

2. Hoe kun je op deze Franse free flow-wegen tol betalen?

Veruit de makkelijkste manier is met een Franse to lb adge (zoals de Bip&Go) , waarmee je ook op ‘gewone’ Franse tolwegen zonder stoppen door de tolpoortjes kunt rijden. De betaling voor de flux libre-autoroute wordt dan automatisch afgeschreven via je tolbadge-abonnement.

Flux libre-wegen in Frankrijk die nu in werking zijn:

A79: traject van 88 km tussen Montmarault (Allier/Auvergne) en Digoin (Saône-et-Loire/Bourgogne) – : traject van 88 km tussenen Digoin (Saône-et-Loire/Bourgogne) – meer info

A4 (Paris-Strasbourg): de afslag Boulay – uitrit 36 (dit is de eerste uitrit na Metz, op weg naar Straatsburg) – meer info

Vanaf juni 2024: de autoroute A13/A14 van Parijs naar Normandië (210 km van Parijs naar Caen) wordt geleidelijk getransformeerd, met volgens de laatste planning in december2024 het traject richting Caen.

Hier zijn enkele tips voor het gebruik van tolwegen in Frankrijk, Italië en Spanje:

Frankrijk:

1. Betaalmethoden: Accepteren contant geld, creditcards en elektronische tolbadges (zoals Liber-t).

2. Automatische tolsystemen: Veel tolpoorten hebben automatische systemen voor snellere doorgang.

3. Péage-borden : Let op deze borden die de naderende tolpoorten aangeven.

4. Tarieven: Varieren afhankelijk van voertuigtype en afgelegde afstand.

5. Alternatieve routes: Overweeg nationale wegen (routes nationales) voor kostenbesparingen.

Italië:

1. Ticketsysteem: Neem een ticket bij het oprijden en betaal bij het verlaten.

2. Telepass: Elektronisch tolsysteem voor snellere doorgang.

3. Viacard: Prepaid kaart voor tolgelden.

4. Betaalmethoden: Contant, creditcards en elektronische systemen worden geaccepteerd.

5. Tarieven online: Controleer vooraf de kosten via de website van Autostrade per l'Italia.

Spanje:

1. Minder tolwegen: Spanje heeft minder tolwegen dan Frankrijk of Italië.

2. Via-T: Elektronisch tolsysteem, vergelijkbaar met Franse en Italiaanse systemen.

3. Betaalmethoden: Contant, creditcards en elektronische systemen worden geaccepteerd.

4. Alternatieve routes: Veel gratis snelwegen beschikbaar als alternatief.

5. Tariefinformatie: Controleer vooraf de kosten op officiële websites.

Algemene tips:

1. Plan uw route vooraf en bereken de tolkosten.

2. Houd voldoende contant geld bij de hand als back-up.

3. Overweeg een elektronische tolbadge voor frequente reizen.

4. Wees voorbereid op mogelijke vertragingen bij tolpoorten tijdens piekuren.

5. Houd rekening met hogere tarieven voor caravans of aanhangers.