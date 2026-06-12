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NSI stopt definitief met bouw houten kantoorgebouw Zuidas

Economie
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 7:56
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AMSTERDAM (ANP) - NSI stopt definitief met de ontwikkeling van het kantoorpand Well House aan de Amsterdamse Zuidas. Het plan voor een houten kantoorgebouw werd begin 2023 al voorlopig stopgezet vanwege onder meer oplopende bouwkosten. Ook een alternatieve of afgeslankte versie is geen optie, meldt de vastgoedinvesteerder vrijdag.
Well House zou met een hoogte van 86 meter een van de hoogste houten kantoorgebouwen ter wereld worden. NSI stelt dat de financiële onderbouwing niet voldoet aan de investeringscriteria van de vastgoedinvesteerder. "Hoewel de huurvooruitzichten voor hoogwaardige, duurzame kantoorruimte in Amsterdam aantrekkelijk blijven, toonde de laatste haalbaarheidsstudie aan dat de aanzienlijk hogere bouwkosten een grote impact hebben op de projecteconomie", meldt NSI.
De bouw had eigenlijk in de tweede helft van 2022 moeten beginnen, zodat het pand vorig jaar klaar was geweest. Bouwkosten en onzekerheden in de markt zorgden ervoor dat het project voorlopig werd stopgezet. De beursgenoteerde vastgoedinvesteerder heeft naar andere ontwerpen gekeken en een "omvangrijk aanbestedingstraject" uitgezet. De alternatieven voldeden ook niet aan de criteria, stelt NSI.
Door het besluit neemt het bedrijf een afwaardering van ongeveer 9,6 miljoen euro op in de resultaten over de eerste jaarhelft. De vastgoedinvesteerder wil eigenaar blijven van de locatie die grenst aan twee andere kantoorgebouwen van NSI.
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