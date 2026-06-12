Rabo-economen: sectoren onder druk door oorlog in Midden-Oosten

UTRECHT (ANP) - Economen van Rabobank hebben de groeiverwachtingen voor veel Nederlandse sectoren verlaagd door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Sectoren als vervoer en industrie worden volgens de economen bovengemiddeld geraakt door de hogere energieprijzen en groeien nu nog maar mondjesmaat.

Rabobank verlaagde eerder al de groeiverwachtingen voor de hele Nederlandse economie voor dit jaar en volgend jaar naar respectievelijk 1 procent en 0,8 procent. Hoewel een recessie naar verwachting uitblijft, werkt de crisis volgens de Rabo-economen wel breed door in de economie, via hogere energieprijzen en verstoringen in handels- en productieketens.

De industrie, bouw en vervoer groeien in 2026 en 2027 nog maar een klein beetje. Voor de industrie voorzien de Rabo-economen voor dit jaar nog een plus van 1,3 procent, mede doordat bedrijven extra voorraden aanleggen door de geopolitieke onzekerheid. Voor volgend jaar wordt een aanzienlijk lagere groei van 0,4 procent verwacht.

Vrachtwagenheffing

In de bouw verwacht Rabobank dat de woninginvesteringen dalen, maar dat de grond-, weg- en waterbouw groeit door onderhoud aan bruggen en wegen. Dat levert voor dit jaar een kleine groei op van 0,2 procent en van 0,7 procent in 2027.

De sector vervoer en opslag heeft zowel last van de hoge brandstofprijzen als de lagere productie van de bouw en de industrie. De tijdelijke korting op de vrachtwagenheffing kan volgens de Rabo-economen mogelijk wel enige verlichting bieden. Voor 2026 rekenen ze op een groei voor de sector van 0,8 procent en op een groei van 0,6 procent in 2027.

Communicatiediensten

De koopkrachtdaling door de oplopende inflatie in combinatie met lastenverzwaringen uit het coalitieakkoord drukt daarnaast op de groei in de horeca en detailhandel. De oorlog in het Midden-Oosten drukt ook de groei van de overige zakelijke dienstverlening, waartoe de reis- en uitzendbranche behoren.

De oorlog treft echter niet alle sectoren even hard. De sectoren informatie- en communicatiediensten en de specialistische zakelijke dienstverlening blijven volgens de Rabo-economen stevig groeien. Deze sectoren profiteren van digitalisering, de toepassing van kunstmatige intelligentie en een aanhoudende vraag vanuit bedrijven die hun productiviteit willen verhogen.