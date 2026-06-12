Amsterdam regelt plekken in hotels voor getroffenen explosie

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam regelt plekken in hotels voor de mensen in de opvanglocatie in het stadsloket Nieuw-West aan het Osdorpplein. Zij werden daar opgevangen nadat zij hun huis uit moesten door een grote explosie en brand in een pand aan de Remijden, nabij de Osdorper Ban. Het gaat om ongeveer honderd mensen. In totaal zijn er ongeveer vierhonderd mensen geëvacueerd.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio verwacht dat de hulpverlening zeker de rest van de dag en mogelijk ook nog vanavond en vannacht zal beslaan. Het pand waar de explosie was, wordt momenteel "beetje voor beetje" doorzocht met een binnendrone en speurhonden, "dat kost veel tijd". Volgens de woordvoerder wordt er rekening mee gehouden dat er nog mensen binnen zijn. In het pand zit een sportschool die 24 uur per dag open is.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Nadat de hulpverlening is afgerond, zal daar "uitgebreid onderzoek" naar plaatsvinden. "Het kan een gaslekkage geweest zijn, maar ook iets anders."

Kraan

Over de toestand van de gewonden kan de woordvoerder niets zeggen. De gemeente heeft een telefoonnummer geopend voor mensen die zich zorgen maken over of geen contact kunnen krijgen met een naaste, familielid of partner. Ook is er een telefoonnummer waar mensen terechtkunnen met algemene vragen over het incident.

De bewoners van de ontruimde woningen kunnen voorlopig nog niet terug, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. De woningen moeten eerst worden gecontroleerd op rook; ook is nog niet duidelijk of de explosie structurele schade heeft toegebracht aan de flat. Daarnaast heeft de brandweer deuren open moeten breken bij het ontruimen van de flat.

De woordvoerder verwacht dat in de loop van de ochtend een kraan komt waarmee het getroffen pand stukje bij beetje gesloopt wordt.