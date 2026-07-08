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Olieprijzen verder omhoog na aanvallen VS op Iran

Economie
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 7:14
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SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen woensdagochtend verder omhoog na de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran als vergelding voor de aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. Ook hebben de Verenigde Staten een vergunning ingetrokken die het Iran tijdelijk mogelijk maakte om olie te exporteren.
De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 2,6 procent tot 72,28 dollar en Brentolie werd ook 2,6 procent duurder, op 76,08 dollar per vat. Een dag eerder gingen de olieprijzen ook al flink omhoog door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Daardoor zijn er weer zorgen op de oliemarkt over de volledige en veilige heropening van de Straat van Hormuz voor olie- en gastankers.
De Iraanse Revolutionaire Garde (IRG) zei Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Koeweit te hebben bestookt "als reactie op de schending van het staakt-het-vuren door de VS".
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