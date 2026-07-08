Rutte noemt nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran noodzakelijk

ANKARA (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte heeft de nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran noodzakelijk genoemd. Volgens hem heeft Iran duidelijk de afspraken van het voorlopige akkoord geschonden door schepen in de Straat van Hormuz aan te vallen en moesten de Verenigde Staten wel reageren.

"Het is van cruciaal belang dat de VS krachtig reageren", zei Rutte woensdag bij aankomst op de NAVO-top in Ankara. Hij zei dat de regeringsleiders van de alliantie het tijdens de vergadering ook over Iran zullen hebben. "Ik verwacht dat de bondgenoten zullen herbevestigen dat Iran nooit nucleaire middelen in handen mag krijgen." Ook zullen ze volgens Rutte in de slotverklaring benadrukken dat de Straat van Hormuz open moet blijven.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde dinsdag teleurgesteld te zijn over het gebrek aan steun van NAVO-landen tijdens de oorlog met Iran. Rutte zei dat die teleurstelling gebaseerd was op "geïsoleerde gevallen".