Omzet Sligro onder druk door inflatie en slecht weer

VEGHEL (ANP) - Groothandelaar Sligro Food Group heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet licht zien dalen en wijst daarbij op de impact van de hoge inflatie en het slechte weer op de consumentenbestedingen. Het bedrijf uit Veghel verwacht ook geen herstel van het consumentenvertrouwen en de bestedingen in de rest van dit jaar.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 1,39 miljard euro, iets minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarbij werd een operationeel resultaat behaald van 55 miljoen euro, wat gelijk is aan een jaar eerder. Onder de streep stond een nettoverlies van 1 miljoen euro door gestegen rentelasten.

Sligro is een belangrijke toeleverancier aan de horeca. In een toelichting stelt topman Koen Slippens dat de marktomstandigheden in Nederland en België zoals verwacht uitdagend zijn. Het bedrijf rekent op aanhoudende volumedruk in de tweede jaarhelft en denkt dat het operationeel resultaat over heel 2024 vergelijkbaar zal zijn met dat van vorig jaar.