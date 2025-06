Allemaal door Trumps hoepel: 5 procent uitgeven aan defensie is belachelijk en onnodig veel

De komende dagen gaan de NAVO -landen springen door de hoepel die Donald Trump hen voorhoudt. Ieder NAVO-lid moet 5 procent aan Defensie besteden, want anders wordt Trump boos. (De VS gaan zelf overigens niet aan die norm voldoen)

De reden: de NAVO moet opgewassen zijn tegen de Russen. En misschien ook tegen de Chinezen. Dat is inderdaad een verstandig voornemen. Maar daar is werkelijk geen 5 procent voor nodig. Rusland is economisch een middelgroot land. En de Navo-landen gaan nu 10 keer zoveel aan defensie besteden dan Rusland. Sterker dan de Russen is een verstandig idee. Maar 10 keer zo sterk is belachelijk.

De cijfers:

Het gezamenlijke BNP van de 32 NAVO-landen bedroeg in 2024 circa $47.000 miljard (schatting op basis van IMF-cijfers).

5% hiervan betekent een potentiële jaarlijkse defensie-uitgave van ongeveer $2.350 miljard (oftewel $2,35 biljoen) per jaar zodra dit doel bereikt is.

Ter vergelijking: in 2024 gaven de NAVO-landen samen ongeveer $1.300 miljard uit aan defensie. De verhoging naar 5% betekent dus een bijna verdubbeling van de huidige uitgaven.

Rusland: Defensie-uitgaven 2025

Rusland verhoogt zijn defensiebudget in 2025 fors:

Officieel defensiebudget 2025: 13,2 tot 15,5 biljoen roebel (afhankelijk van de bron), wat neerkomt op ongeveer $ 142 miljard tot $ 155 miljard .

13,2 tot 15,5 biljoen roebel (afhankelijk van de bron), wat neerkomt op ongeveer $ 142 . Aandeel van het BNP: 6,2% tot 7,2% van het Russische BNP, historisch hoog sinds de Koude Oorlog

Let op: een aanzienlijk deel van de Russische militaire uitgaven is niet transparant, waardoor het werkelijke bedrag mogelijk hoger ligt.

China: Defensie-uitgaven 2025

China heeft voor 2025 een officieel defensiebudget vastgesteld van:

Officieel budget: 1,78 tot 1,81 biljoen yuan, omgerekend ongeveer $246 tot $250 miljard

1,78 tot 1,81 biljoen yuan, omgerekend ongeveer Aandeel van het BNP: Minder dan 1,5% van het Chinese BNP volgens officiële cijfers.

Internationale experts, waaronder het Amerikaanse ministerie van Defensie, schatten dat de werkelijke Chinese militaire uitgaven hoger liggen—mogelijk tussen de $330 en $450 miljard als ook verborgen of niet-officieel gerapporteerde uitgaven worden meegerekend.

Samenvatting in Tabelvorm

NAVO (5% BNP, doel 2035) Rusland (2025) China (2025, officieel) China (geschat, reëel) Defensie-uitgaven ± $2.350 miljard $142–$155 miljard $246–$250 miljard $330–$450 miljard % van BNP 5% 6,2–7,2% <1,5% 1,5–2% (geschat)

Conclusie