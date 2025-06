In deze regio's stijgen de temperaturen sneller dan ooit

Niet overal slaat klimaatverandering even hard toe. Uit een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat de temperatuur vooral in Europa en Azië hard stijgt. Ons continent werd ruim 0,5 graden per decennium warmer tussen 1991 en 2024.

In die periode ging de gemiddelde temperatuur in Azië met 0,45 graden Celsius per decennium omhoog. Dat is meer dan het dubbele van de opwarming tussen 1961 en 1990 en bijna twee keer zo snel als het huidige wereldgemiddelde.

2024: een van de heetste jaren ooit

Gemiddeld lag de temperatuur in Azië in 2024 maar liefst 1,04 graad Celsius boven het gemiddelde van 1991 tot 2020. Daarmee was het jaar volgens de onderzoekers het warmste – of één na warmste – sinds het begin van de metingen, afhankelijk van de gebruikte dataset. Ook de zeewatertemperaturen bereikten vorig jaar recordhoogtes.

Sommige gebieden warmden harder op dan andere. Vooral West-China, Japan, het vasteland van Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten en delen van Siberië kregen te maken met bovengemiddelde temperatuurstijgingen. Opvallend genoeg was er één gebied dat juist afkoelde: de Zee van Ochotsk en de nabijgelegen kust van het Russische schiereiland Kamtsjatka kenden in 2024 lagere temperaturen dan gemiddeld.

Gletsjers krimpen, extreem weer neemt toe

De gevolgen van de opwarming zijn overal op het continent zichtbaar. Gletsjers smelten in rap tempo, mede doordat er in de winter minder sneeuw valt en de zomers heter worden. Daarnaast komen hittegolven steeds vaker voor, net als langdurige hitte op zee, waardoor ook zeewater uitzonderlijk warm blijft.

De klimaatverandering zorgt bovendien voor steeds extremer weer. Afgelopen jaren kreeg Azië te maken met zware cyclonen, overstromingen, extreme regenval en langdurige droogte. Al deze fenomenen brengen grote uitdagingen met zich mee voor miljoenen mensen op het continent.

Ook zeespiegel stijgt harder dan gemiddeld

Niet alleen de temperaturen gaan omhoog. Ook de zeespiegel rondom Azië stijgt sneller dan elders ter wereld. Dat geldt vooral voor delen van de Indische Oceaan, het westelijke deel van de Stille Oceaan en de Australische kust.

Volgens de onderzoekers speelt de omvang van het Aziatische landoppervlak een belangrijke rol. Grote landmassa’s warmen sneller op dan oceanen, wat verklaart waarom het continent zo hard geraakt wordt. Ook in Noord-Amerika en Europa is de opwarming bovengemiddeld, maar Azië spant momenteel de kroon.