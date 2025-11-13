ECONOMIE
Onderzoek: dierenwelzijn onderbelicht bij pensioenfondsen

Economie
door anp
donderdag, 13 november 2025 om 7:02
DEN HAAG (ANP) - Allianz, ABP, PfZW en PME doen te weinig om het dierenwelzijn bij vleesbedrijven te verbeteren, blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer, uitgevoerd door Profundo. De financiële instellingen beleggen gezamenlijk voor 453 miljoen dollar (ruim 390 miljoen euro) in vleesbedrijven die in verband worden gebracht met ernstige misstanden op het gebied van dierenwelzijn.
Het onderzoek analyseerde de investeringen van de pensioenfondsen en verzekeraars in internationale vleesgiganten, zoals Tyson Foods, JBS en WH Group. Vooral Allianz investeert flink. De Duitse verzekeraar is goed voor 321 miljoen dollar van het totaalbedrag van 453 miljoen.
Bedrijven als JBS en Tyson Foods komen regelmatig in opspraak door misstanden rond dierenwelzijn. Zo worden dieren bij deze bedrijven gehouden in megastallen met betonnen vloeren en beperkt daglicht. Daarnaast gebruiken ze wrede slachtmethoden en is er ander dierenleed, zoals het onverdoofd knippen van staarten of snavels en het vijlen van tanden.
