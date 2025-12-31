Onzichtbare indringers: wat bedwantsen en zilvervisjes zeggen over je gezondheid

Bedwantsen en zilvervisjes zijn misschien klein, maar ze kunnen een grote invloed hebben op je welzijn. Bedwantsen leven van bloed en verschuilen zich het liefst in en rond het bed; hun beten veroorzaken jeukende bultjes en soms allergische reacties, maar ze dragen voor zover bekend geen besmettelijke ziekten over. De GGD Amsterdam benadrukt dat de grootste schade vaak psychisch is: slapeloze nachten, schaamte en stress, zeker als de plaag hardnekkig blijkt en professionele bestrijding nodig is.​

Zilvervisjes vormen dan weer geen direct gezondheidsrisico, maar zijn wél een signaal dat er iets mis is met het binnenklimaat. Het Vlaams Instituut Gezond Leven stelt expliciet dat deze insecten op zich ongevaarlijk zijn, maar dat de onderliggende vochtproblemen schimmel en huisstofmijt in de hand werken, met mogelijke klachten als benauwdheid, huidirritatie en astma. Ook Rijksoverheid en Milieu Centraal adviseren om bij ongedierte niet alleen naar het beestje te kijken, maar naar de omstandigheden: dichte kieren, goede ventilatie en schoon werken voorkomen dat een kleine plaag uitgroeit tot een structureel probleem.​

De onzichtbare indringers in huis zijn dus vooral gevaarlijk als signaal: ze prikken niet alleen in je huid of aan je boeken, maar ook in de illusie dat je woning vanzelf een veilige cocon is.​