Onderzoekers: CO2-beprijzing maakt glastuinbouw verlieslatend

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers in de glastuinbouw zullen door nieuwe klimaatmaatregelen verlies lijden als ze dezelfde opbrengsten behalen als in de afgelopen jaren. Dat is een van de conclusies van onderzoekers van Wageningen Social & Economic Research na een analyse van verschillende plannen. In al die beleidsvarianten gaan de energiekosten sterk omhoog door de beprijzing van CO2-uitstoot.

De onderzoekers keken in opdracht van het ministerie van Landbouw onder andere naar het effect van de individuele CO2-heffingen voor glastuinbouwers. Daarnaast keken ze naar een beleidsvariant met het verplicht bijmengen van groengas en de deelname van glastuinbouwers aan een emissiehandelssysteem.

In alle gevallen wordt het bedrijfsresultaat negatief, afgaande op de opbrengsten van de Nederlandse glastuinbouw tussen 2020 en 2024. Om de verliezen te dempen, zouden de opbrengsten in 2030 zo'n 7 of 8 procent hoger moeten liggen. In het geval dat subsidies voor grootschalige verduurzaming (SDE++) stoppen, zou dat 23 tot 28 procent zijn.