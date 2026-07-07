Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

Staat er bij jou thuis weer een verdroogde monstera in de hoek of heeft zelfs een cactus het opgegeven? Dan hebben we geruststellend nieuws. Hoe rampzalig jouw groene vingers ook zijn, de planten op aarde zijn voorlopig nog lang niet van plan om ermee te stoppen. Sterker nog: wetenschappers denken dat de allerlaatste plant pas over ongeveer 1,87 miljard jaar zal verdwijnen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van twee planetaire wetenschappers. Zij wilden weten hoe lang de vegetatieve biosfeer – alle planten op aarde – theoretisch nog kan blijven bestaan.

Zon wordt steeds feller

De onderzoekers maakten ingewikkelde klimaatmodellen die vooruitkijken tot wel twee miljard jaar in de toekomst. Daarin namen ze onder meer mee dat de zon langzaam maar zeker steeds feller wordt. Over zo'n 1,9 miljard jaar straalt de zon naar verwachting ongeveer 20 procent sterker dan nu. Dat klinkt misschien fijn voor een zomerse stranddag, maar voor planten is het minder goed nieuws.

Er zijn volgens de onderzoekers twee scenario's. In het eerste verdwijnt er steeds meer CO2 uit de atmosfeer. En laat dat nu net de brandstof zijn waar planten van leven. Zonder voldoende CO2 sterft uiteindelijk alle plantengroei uit.

In het tweede scenario blijft er genoeg CO2 beschikbaar, maar loopt de temperatuur op aarde steeds verder op. Uiteindelijk wordt het gemiddeld zo'n 65 graden. Ook dan is het einde verhaal voor planten op het land.

Planten vormen zo'n 80 procent van alle biomassa op aarde en blijken een stuk taaier dan we misschien denken

Toch is er een kanttekening

Opvallend genoeg denken de onderzoekers dat dit misschien nog niet eens het definitieve eindstation is. Hun modellen gingen er namelijk vanuit dat planten zich niet verder ontwikkelen. Maar de evolutie staat natuurlijk niet stil.

Misschien ontstaan er in de verre toekomst plantensoorten die beter tegen hitte kunnen, zichzelf koelen of zelfs hoog in de atmosfeer leven. Nog futuristischer is het idee dat een intelligente beschaving de aarde kunstmatig afkoelt, bijvoorbeeld met gigantische zonneschermen in de ruimte of andere vormen van geo-engineering.

Groen blijft verrassend lang

Hoewel niemand natuurlijk met zekerheid kan voorspellen hoe de aarde er over miljarden jaren uitziet, laat het onderzoek vooral zien hoe ongelooflijk veerkrachtig het leven is. Planten vormen zo'n 80 procent van alle biomassa op aarde en blijken een stuk taaier dan we misschien denken.

Dus de volgende keer dat je kamerplant het niet redt, wees niet te streng voor jezelf. De kans is groot dat de plantensoort als geheel jou ruimschoots overleeft. En waarschijnlijk ook nog honderden miljoenen generaties na jou.