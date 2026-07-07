ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 7:29
bijgewerkt om dinsdag, 07 juli 2026 om 7:34
anp070726065 1
Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, zijn er in de nacht van maandag op dinsdag vanuit Oekraïne meer dan 430 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad. "De meeste zijn op grote afstand door de luchtverdediging neergeschoten, 36 vijandelijke drones werden bij nadering van de stad vernietigd", aldus Sobjanin.
De verklaring van de burgemeester kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zijn geen berichten over gewonden of schade.
In de Russische regio Belgorod viel een dode door een Oekraïense droneaanval, aldus de lokale gouverneur.
Aanvallen op Kyiv
Bij grootschalige Russische aanvallen op de regio rondom Kyiv kwamen in de nacht van zondag op maandag 28 mensen om het leven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat zijn land kampt met een tekort aan Patriot-raketten voor de luchtverdediging.
Aan de vooravond van een NAVO-top in Ankara zei NAVO-baas Mark Rutte dat Oekraïne hulp nodig heeft, "vooral op het gebied van luchtverdediging".
loading

POPULAIR NIEUWS

307423101_m

Dit is waarom je in Nederland geen reserveband in de kofferbak hoeft te hebben

Chinees-daksysteem-de-temperatuur-met-8-graden-1200x675

Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden.

175261409_m

3 miljoen Nederlanders betalen tot 540 euro per jaar te veel aan energie. En weten het niet eens

shutterstock_722889913

Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

89931784_m

Ruim de helft van de mensen twijfelt aan libido: ben ik wel normaal?

8OoZmcUqlcs-360x203

Waarom een week vakantie bijna altijd te kort is: de rust begint pas op dag veertien

Loading