Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

Volgens de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, zijn er in de nacht van maandag op dinsdag vanuit Oekraïne meer dan 430 drones afgevuurd op de Russische hoofdstad. "De meeste zijn op grote afstand door de luchtverdediging neergeschoten, 36 vijandelijke drones werden bij nadering van de stad vernietigd", aldus Sobjanin.

De verklaring van de burgemeester kan niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er zijn geen berichten over gewonden of schade.

In de Russische regio Belgorod viel een dode door een Oekraïense droneaanval, aldus de lokale gouverneur.

Aanvallen op Kyiv

Bij grootschalige Russische aanvallen op de regio rondom Kyiv kwamen in de nacht van zondag op maandag 28 mensen om het leven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat zijn land kampt met een tekort aan Patriot-raketten voor de luchtverdediging.

Aan de vooravond van een NAVO-top in Ankara zei NAVO-baas Mark Rutte dat Oekraïne hulp nodig heeft, "vooral op het gebied van luchtverdediging".