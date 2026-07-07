Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

Met nieuwe, soepelere hypotheekregels voor ouderen hoopt de politiek eindelijk beweging te krijgen in een vastgelopen woningmarkt, vooral ten gunste van starters.

Ouderen zitten vaak “vast” in een te groot huis

In veel steden en dorpen wonen ouderen in ruime eengezinswoningen waar ooit een heel gezin leefde, maar waar nu één of twee mensen overblijven. Ze zouden best willen verhuizen naar een kleinere, beter passende woning, maar lopen tegen strenge hypotheeknormen en financiële onzekerheid aan.

Banken en adviseurs kijken bij senioren traditioneel vooral naar lager pensioeninkomen en de korte resterende looptijd, waardoor een nieuwe hypotheek lastig wordt. Het gevolg: mensen blijven zitten waar ze wonen, zelfs als het huis niet meer past bij hun levensfase.

Nieuwe regels: meer maatwerk, minder blokkades

Dat kan betekenen dat:

Overwaarde ruimer inzetbaar wordt om een kleinere woning te financieren.

De resterende looptijd van de hypotheek soepeler wordt benaderd.

Er meer mogelijkheden komen om een bestaande, gunstige hypotheek mee te nemen naar een nieuwe woning.

Voor veel ouderen kan dat net het verschil maken tussen “moeten blijven zitten” en daadwerkelijk kunnen verhuizen.

Doorstroming: sleutel voor starters

Door ouderen beter te laten doorstromen, komt een deel van de huidige woningvoorraad vrij voor starters en jonge gezinnen. Dat gaat niet om nieuwbouw, maar om een betere verdeling van bestaande woningen: de grote gezinswoningen komen op de markt, terwijl ouderen verhuizen naar appartementen, hofjeswoningen of levensloopbestendige huizen.

Voor starters, die nu vaak vastlopen in biedingen, is elke extra eengezinswoning die op Funda verschijnt een welkome kans. In beleidsanalyses wordt doorstroming al langer genoemd als een van de snelste manieren om schaarste te verlichten zonder jaren te moeten wachten op nieuwe bouwprojecten.

Illustratief voorbeeld: het 70-plusstel in de rijtjeswoning

Neem een stel van rond de 70 dat al decennia in een ruime rijtjeswoning in Amsterdam woont. Ze hebben veel overwaarde, maar hun pensioeninkomen is beperkt. Onder de oude regels is een kleinere koopwoning financieel ingewikkeld, waardoor ze in het grote huis blijven wonen.

Met de nieuwe hypotheekregels wordt hun overwaarde nadrukkelijker benut, kan de financiering beter worden afgestemd op werkelijke lasten, en is voortzetting of aanpassing van hun hypotheek minder streng begrensd. Het stel kan nu verhuizen naar een appartement met lift, terwijl hun voormalige gezinswoning beschikbaar komt voor een jong gezin of starter.

Kansen én aandachtspunten voor beleid

Voor beleidsmakers en hypotheekverstrekkers is het de uitdaging om soepelere regels te combineren met verantwoorde kredietverlening. Ouderen moeten niet worden verleid tot financieel riskante sprongen, maar wél de ruimte krijgen om hun woonwensen uit te voeren.

Tegelijk speelt er een bredere vraag: hoe zorg je dat er genoeg geschikte, betaalbare seniorenwoningen zijn om naar door te verhuizen? Hypotheekregels kunnen de beweging op gang brengen, maar de woningvoorraad moet die beweging wel kunnen opvangen