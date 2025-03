Op naar een tweedaagse werkweek? Als het aan deze ondernemer ligt wordt dat de toekomst

Microsoft-oprichter Bill Gates voorziet een revolutie op de werkvloer dankzij kunstmatige intelligentie. Binnenkort werken we allemaal nog maar twee dagen per week, denkt hij.

In een gesprek met talkshowhost Jimmy Fallon deelde de ondernemer zijn toekomstvisie. Volgens de techmiljardair gaat AI niet alleen onze banen veranderen, maar ook grote wereldproblemen aanpakken. Zo kunnen slimme computers het tekort aan zorgpersoneel en geestelijke hulpverleners oplossen.

De komende tien jaar wordt intelligentie volgens Gates een stuk minder schaars. Nu betalen we nog flink voor een goede dokter of leraar, straks doet AI dat werk zo goed als gratis. Al waarschuwt hij dat technologie werkdagen vandaag de dag soms juist langer maakt, omdat er meer verwacht wordt van werknemers.

Veel wereldproblemen raken opgelost

Gates, die tegenwoordig vooral bekend is van zijn liefdadigheidswerk via de Bill & Melinda Gates Foundation, ziet ook kansen voor AI in de strijd tegen ziektes als alzheimer en hiv. Over polio is hij extra optimistisch; binnen drie tot vier jaar zou deze kinderziekte volledig uitgeroeid kunnen zijn.

Ook over de klimaatcrisis is Gates hoopvol. Met de juiste innovaties kunnen we volgens hem betaalbare groene producten maken. Al plaatst hij wel een kanttekening: wereldwijd zullen mensen waarschijnlijk niet bereid zijn extra te betalen voor duurzame spullen.

De toekomst ziet er volgens Gates al bij al rooskleurig uit, met AI in de hoofdrol. Maar pas op: de weg ernaartoe zal niet rechtlijnig zijn.

Bron: Quartz