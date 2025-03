Virginia Giuffre (Prins Edward, Epstein) 'nog vier dagen te leven' na busongeluk

Giuffre, die prins Andrew beschuldigde van aanranding, zegt nierfalen te hebben na een botsing met een bus. Ze zou nog maar heel kort te leven hebben.

"Ik heb nierfalen, ze hebben me nog vier dagen te leven gegeven en hebben me overgebracht naar een gespecialiseerd urologische ziekenhuis. Ik ben klaar om te gaan, alleen niet voordat ik mijn baby's nog een laatste keer heb gezien, maar je weet wat ze zeggen over wensen," schreef ze zondagavond in een Instagram post.

Giuffre, née Roberts, woont in Australië, maar het is niet bekend waar het busongeluk plaatsvond of waar ze wordt behandeld, meldde de Daily Mail.