Opnieuw bijna helft minder Tesla's verkocht in EU

Autorijders in de Europese Unie kochten afgelopen maand opnieuw veel minder vaak een Tesla dan een jaar eerder. Het aantal was met net geen 12.000 bijna de helft van de verkopen in februari 2024, meldt de Europese autobrancheorganisatie ACEA. Daarmee wijkt de fabrikant net als een maand eerder duidelijk af van de algehele trend binnen de EU-markt voor elektrische auto's, die juist in opmars is.

Het is nog onduidelijk waarom er in Europa minder Tesla's worden verkocht. Betaalbaardere modellen van concurrenten doen het de laatste tijd goed, maar ook is Tesla-topman Elon Musk veel in het nieuws om zijn rol bij het nieuwe bewind van de Amerikaanse president Donald Trump. Musk bemoeide zich ook met de Duitse verkiezingen, waarbij hij zijn steun uitsprak voor de radicaal-rechtse AfD.

De verkoop van elektrische auto's liet juist net als een maand eerder een flinke plus zien, in februari van 24 procent. In Nederland ging het om een stijging van 22 procent. Mogelijk komt dat doordat veel bedrijven in ons land werknemers verplichten een elektrische auto te kiezen als auto van de zaak.

Hybride auto's blijven de populairste auto's, met een aandeel van 35 procent. Daarna volgen benzineauto's (29 procent). Hybride auto's waren in februari in opkomst (plus 19 procent), benzineauto's werden minder populair (min 22 procent).