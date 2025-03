Australië kondigt bouw nieuw stadion voor Spelen 2032 aan

BRISBANE (ANP/AFP) - Australië gaat een stadion met 63.000 zitplaatsen bouwen voor de Olympische en Paralympische Spelen van Brisbane in 2032. De premier van de Australische deelstaat Queensland David Crisafulli kondigde naast het stadion ook een zwembad aan met plek voor 25.000 toeschouwers.

"Queensland heeft eindelijk een plan. Het is nu tijd om ermee aan de slag te gaan", zei Crisafulli dinsdag tegen verslaggevers. Hij annuleerde plannen van de vorige regering voor onder meer de uitbreiding van een cricketveld. Dat zou verspilling van "miljarden" zijn geweest voor tijdelijke faciliteiten die "niets opleverden", aldus Crisafulli.

Dat Brisbane de Spelen van 2032 mag organiseren werd bekend in juli 2021. Het is de derde Australische stad waar de Spelen plaatsvinden, na Melbourne in 1956 en Sydney in 2000.

Voor het organiseren van de Spelen heeft de Australische regering miljarden uitgetrokken.