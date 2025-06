Opnieuw lichte krimp bedrijvigheid Nederlandse industrie

ZEIST (ANP) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in mei opnieuw licht gekrompen, met ook een verdere daling van het aantal nieuwe orders. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse inkoopmanagersindex. Volgens de Nevi blijven het handelsbeleid en de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump voor onzekerheid zorgen.

De graadmeter voor de industriële activiteit van de Nevi kwam voor mei uit op een stand van 49. Dat was 49,2 in april. Een niveau van meer dan 50 wijst op groei van de bedrijvigheid en een stand daaronder duidt op krimp.

Volgens de Nevi daalde het totaal aantal nieuwe ontvangen orders halverwege het tweede kwartaal opnieuw. Dat was de tiende daling in de afgelopen elf maanden. Volgens de onderzoekers waren afnemers terughoudend in het plaatsen van orders in het huidige economische klimaat.