Opnieuw recordjaar voor Wibra, winkelbestand groeit door

EPE (ANP) - Budgetwinkelketen Wibra heeft in 2025 opnieuw een recordjaar neergezet, waarbij het winkelbestand ook verder toenam. De omzet steeg met meer dan een kwart tot 362 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. Daarnaast openden vorig jaar 63 Wibra-winkels, waarmee het totaal groeide tot 360 vestigingen.

De omzetgroei is te danken aan hogere verkopen van bestaande winkels en ook door de opening van nieuwe locaties. De operationele winst ging eveneens met ruim een kwart omhoog tot iets meer dan 16 miljoen euro.

De meeste winkels zijn in Nederland, in 2025 waren dat er 287. In België ging het om 71 winkels en in Frankrijk 2. In 2024 opende Wibra zijn eerste Franse vestiging.

"De cijfers bevestigen dat de investeringen in winkels, logistiek en het verder aanscherpen van de formule aansluiten bij de behoeften van huishoudens in Nederland, België en Frankrijk", aldus Wibra.