Mensenrechtenraad VN wil spoedonderzoek naar situatie el-Obeid

GENÈVE (ANP/AFP) - De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties laat met spoed een onderzoek instellen naar de situatie in het Soedanese el-Obeid. Die strategisch gelegen stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF en er wordt gevreesd voor grootschalige gruweldaden.

De raad nam een resolutie aan waarin werd gewaarschuwd dat honderdduizenden burgers gevaar lopen. Het gaat naast inwoners van de stad ook om ontheemden die er naartoe zijn gevlucht.

In de resolutie worden ook de vele aanvallen met drones veroordeeld die zijn gemeld in el-Obeid en die ook ziekenhuizen zouden treffen. Ook hekelt de raad het grootschalige seksueel geweld en de berichten dat uithongering als oorlogstactiek wordt gebruikt.

Schendingen internationaal recht

De raad wil dat onderzoekers gaan kijken of sprake is van schendingen van het internationaal recht. Er moet dan in september verslag worden uitgebracht bij de raad en bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Internationaal wordt al langer gevreesd voor een herhaling van de gebeurtenissen in el-Fasher, een andere stad in het door burgeroorlog geteisterde land. De RSF veroverde die stad in oktober. Daarna volgden berichten over gruweldaden die volgens experts kenmerken van genocide hadden.

Miljoenen op de vlucht

In Soedan woedt sinds 2023 een strijd tussen de RSF en het regeringsleger. Miljoenen mensen zijn gevlucht voor het geweld. El-Obeid ligt aan een route die RSF-gebied verbindt met regio's die in handen zijn van de krijgsmacht.

De raad roept in de resolutie ook op tot een wapenstilstand tussen de strijdende partijen. De Britse gezant Eleanor Sanders presenteerde de tekst namens meerdere landen en pleitte daarbij voor concrete stappen. Ze zei dat "het niet langer volstaat om enkel onze schok en bezorgdheid te uiten".