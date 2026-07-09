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Overheid ving in coronatijd grootste klappen kleine bedrijven op

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 8:51
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DEN HAAG (ANP) - De overheid heeft aan het begin van de coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen opgevangen voor kleine bedrijven die zwaar getroffen werden. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) na een analyse van de balansen van kleine ondernemingen in 2020.
Banken speelden een beperkte rol. Van de bedrijven die de meeste overheidssteun ontvingen, had 77 procent in 2020 niet meer geleend dan voor de coronacrisis uitbrak. Ook bij bedrijven die minder of geen steun kregen van de overheid zag het CPB geen duidelijke toename van bancaire leningen.
Ook heeft een minderheid van de eigenaren hun bedrijf tijdens de coronacrisis financieel ondersteund, bijvoorbeeld door extra geld uit te lenen aan hun bedrijf of eerder verstrekte leningen sneller terug te betalen.
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