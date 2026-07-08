ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luie Anouk kan op weinig sympathie rekenen: "Meid je hebt een grote smoel, maar ga gewoon aan het werk"

Beroemd
door Désirée du Roy
woensdag, 08 juli 2026 om 11:11
ANP-460377277
Anouk, misschien wel de succesvolste vrouwelijke artiest van Nederland, klaagt dat ze te weinig verdient. Ze draait al jaren verlies op haar studio-albums en heeft geen zin om op te treden. Nu moeten haar fans van tevoren investeren in een nieuwe plaat.
Gerard Joling, en velen met hem, hebben weinig medelijden met de immer klagende zangeres. "Dan moet ze gewoon aan het werk. Daarbij is het ook nog een keertje zo dat ze natuurlijk een fantastische zangeres is, dus ze moet niet zeiken. Gewoon platen blijven maken. Misschien iets meer optreden. Je kan wel zeggen: 'Ik vind het niet leuk', maar dan moet je ook geen artiest worden", aldus Joling bij RTL Boulevard.
Joling vindt dat wanneer je geen zin hebt in het werk dat bij het vak hoort, je de eer aan jezelf moet houden. "Dan moet je lekker thuis op de bank blijven zitten. Dus ik zou zeggen: 'Meid, aan de gang, je hebt een grote smoel. Zorg ervoor dat je hem op de bühne gebruikt en niet alleen om te zeiken. Gewoon zingen! Huppata!'"
Ook Story-baas Guido den Aantrekker trekt fel van leer bij Shownieuws: "Ze heeft in penthouses gewoond van 3,5 miljoen. Ja, sorry, je bent ondernemer! Als zij 10 keer meer optreedt, dan is iedereen hartstikke blij."
Bron: Panorama

Lees ook

Dit is waarom Anouk niet mocht meedoen aan het Eurovisie SongfestivalDit is waarom Anouk niet mocht meedoen aan het Eurovisie Songfestival
Anouk heeft lied opgestuurd voor songfestivalAnouk heeft lied opgestuurd voor songfestival
"Is Anouk gek geworden?" Zangeres verbijstert met 'transfobe' tekst bij smerige foto"Is Anouk gek geworden?" Zangeres verbijstert met 'transfobe' tekst bij smerige foto
Anouk heeft 'liefdevol en openhartig gesprek' met transvrouw: “Ontzettend fijn en leerzaam”Anouk heeft 'liefdevol en openhartig gesprek' met transvrouw: “Ontzettend fijn en leerzaam”
loading

POPULAIR NIEUWS

246681419_m

100-plussers hebben opvallend vaak één ding gemeen. En het is niet hun gezonde dieet

291925597_m

Op vakantie met de auto? Check dan je banden: in dit land riskeer je een boete van 1730 euro

shutterstock_2702776679

Kant-en-klare barbecuepakketten van de supermarkt: slimme deal of dure vergissing?

000 par1448936

Kijk uit voor een boete: wat betekent dit 'wybertje' op de linkerbaan in Frankrijk?

shutterstock_2756797851

Bereid je voor: een uitvaart is hartstikke duur

ANP-562988917

Egypte voelt zich bestolen en dient klacht in tegen FIFA na zege van Messi & co

Loading