Luie Anouk kan op weinig sympathie rekenen: "Meid je hebt een grote smoel, maar ga gewoon aan het werk"

Anouk, misschien wel de succesvolste vrouwelijke artiest van Nederland, klaagt dat ze te weinig verdient. Ze draait al jaren verlies op haar studio-albums en heeft geen zin om op te treden. Nu moeten haar fans van tevoren investeren in een nieuwe plaat.

Gerard Joling, en velen met hem, hebben weinig medelijden met de immer klagende zangeres. "Dan moet ze gewoon aan het werk. Daarbij is het ook nog een keertje zo dat ze natuurlijk een fantastische zangeres is, dus ze moet niet zeiken. Gewoon platen blijven maken. Misschien iets meer optreden. Je kan wel zeggen: 'Ik vind het niet leuk', maar dan moet je ook geen artiest worden", aldus Joling bij RTL Boulevard.

Joling vindt dat wanneer je geen zin hebt in het werk dat bij het vak hoort, je de eer aan jezelf moet houden. "Dan moet je lekker thuis op de bank blijven zitten. Dus ik zou zeggen: 'Meid, aan de gang, je hebt een grote smoel. Zorg ervoor dat je hem op de bühne gebruikt en niet alleen om te zeiken. Gewoon zingen! Huppata!'"

Ook Story-baas Guido den Aantrekker trekt fel van leer bij Shownieuws: "Ze heeft in penthouses gewoond van 3,5 miljoen. Ja, sorry, je bent ondernemer! Als zij 10 keer meer optreedt, dan is iedereen hartstikke blij."