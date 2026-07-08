De “gezondste man ter wereld” blijkt ongeneeslijk ziek

De Amerikaanse miljonair en biohacker Bryan Johnson, die zichzelf jarenlang presenteerde als “kwantitatief de gezondste persoon op aarde”, blijkt ongeneeslijk ziek . Hij lijdt aan auto‑immuungastritis, een zeldzame auto‑immuunziekte waarbij het afweersysteem de cellen in de maag aanvalt die verantwoordelijk zijn voor maagzuurproductie. Dat vergroot onder meer het risico op vitamine B12‑tekort, bloedarmoede en zelfs maagkanker.

Johnson investeerde miljoenen en hield een team van tientallen artsen aan het werk om zijn biologische leeftijd terug te brengen naar die van een 18‑jarige. Met een extreem strak regime van metingen, dieet, slaap, supplementen en sport wilde hij het verouderingsproces stoppen en in zijn eigen woorden “onsterfelijk” worden. Toch kon hij met al die biohacking deze genetische pech niet voorkomen.

Opvallend is dat Johnson zelf zijn ziekte wijt aan ongezonde voeding en levensstijl in zijn jeugd. Artsen wijzen echter op het belang van genetische aanleg: auto‑immuungastritis ontstaat niet door fastfood of frisdrank, maar vooral omdat je er vatbaar voor bent. Zijn verhaal onderstreept daarmee een ongemakkelijke waarheid: hoe gezond je ook leeft, sommige ziekten blijven simpelweg buiten je controle.

Voor zijn volgers blijft Johnson intussen rigoureuze leefregels delen: streng tijdgebonden eten, geen suiker of bewerkte oliën, gefilterd water, vaste slaapuren zonder schermen, zes dagen per week trainen en een batterij aan supplementen en medicijnen. Maar zijn diagnose prikt wel het idee door dat je met discipline, data en geld volledige zeggenschap kunt krijgen over je gezondheid. Het herinnert eraan dat gezond leven risico’s verlaagt, maar geen garantie is tegen ziekte – en dat toeval en genen nog altijd meespelen.