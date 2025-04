Peter Gillis betreurt kort geding om overname vakantieparken

HAARLEM (ANP) - Peter Gillis vindt het "jammer" hoe de zaken nu lopen rond de overname van zijn vakantieparken en snapt weinig van het tegensputteren van de koper. Dat laat hij donderdag weten na afloop van een spoedprocedure die hij had aangespannen tegen de koper van zijn Nederlandse vakantieparken. Als "volwassen mensen" zouden ze de zaak gewoon moeten afwerken, aldus de vastgoedondernemer en realityster.

Gillis had het kort geding aangespannen om de koop af te dwingen nadat de koper problemen zag met het feit dat de Belastingdienst beslag had gelegd op de parken. Hierna wilden de financiers die bij de deal betrokken waren geen zaken meer doen, zei koper Taeke Dijkstra donderdag in de rechtbank in Haarlem. De beslaglegging van de fiscus hoeft volgens Gillis de koop van de vakantieparken echter niet te belemmeren. "Wij kunnen beslagvrij leveren. Dus dat probleem is gewoon opgelost."

"We hebben samen getekend. Als er nu hele rare veranderingen waren, maar dat is niet zo. De parken zijn nog zoals ze zijn."

Celstraf na belastingfraude

De koopovereenkomst is getekend, benadrukt Gillis. "Het is niet zo dat meneer Dijkstra dat gisteren onder ogen kreeg en vandaag tekent." Gillis vindt het wel "fijn" dat Dijkstra enkele financiers heeft met wie hij een getekende overeenkomst heeft. "Dat vind ik positief nieuws."

Om de parken was lange tijd veel te doen, omdat Gillis via de vakantieparken fraude zou plegen en er illegaal mensen woonden. Uiteindelijk moesten de locaties sluiten en had de familie geen zicht op heropening. Eerder deze week werd de vastgoedondernemer veroordeeld voor belastingfraude. Hij kreeg een jaar celstraf opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Gillis is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Doorbetaling personeel

De medewerkers van de vakantieparken worden in de tussentijd doorbetaald door Gillis, zegt hij. "Ik betaal ze nog iedere dag uit. Die mensen hebben voor mij heel lang klaargestaan."

Op 1 mei doet de rechter schriftelijk uitspraak in het kort geding.