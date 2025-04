Lagarde waarschuwt voor grote onzekerheid door handelsoorlog

FRANKFURT (ANP) - President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) sluit niet uit dat de ergste impact van de handelsoorlog nog moet komen. Sommige importheffingen zijn al ingevoerd, zei ze donderdag bij de toelichting op het ECB-rentebesluit. "Maar we hebben ook het vooruitzicht van iets dat veel meer impact zou kunnen hebben."

De Verenigde Staten hebben een deel van de tarieven immers met negentig dagen opgeschort. Ook stipte Lagarde aan dat nog onbekend is hoe Brussel reageert als het niet lukt om er in gesprekken met de VS uit te komen.

De Française onderstreepte dat de ECB "klaar moet zijn voor het onvoorspelbare". "Daarom denk ik dat het veel zin heeft om voorbereid te zijn, flexibel te zijn."

Ze herhaalde ook dat per vergadering wordt bekeken of een rentestap nodig is. "We komen ongeveer elke zes weken bijeen. Denk eens aan het aantal veranderingen dat in de afgelopen zes weken heeft plaatsgevonden. Er kunnen nog meer veranderingen komen in de komende zes weken."